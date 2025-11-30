Başakşehir, ligde 2 maç sonra kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek 2 maç aradan sonra puan aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, Cafu'nun sakatlanarak 14. dakikada çıkmasının ardından oyunun kontrolünü kaybetti.

Bu dakikadan sonra daha çok topu kontrolünde bulunduran turuncu-lacivertliler, 26. dakikada Abbosbek Fayzullayev'in frikikten attığı golle 1-0 öne geçti.

İyi futbolunu sürdüren Başakşehir, 45+4. dakikada bu kez Amine Harit'in ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, ikinci yarının başında Fousseni Diabate'yi oyuna aldı.

Bu oyuncunun girmesiyle hücumda daha hareketli olan ev sahibi ekip, rakip kalede baskı kurdu.

Mücadeleyi önde götürmenin avantajıyla savunmada kalan Başakşehir, uzun süre kalesini gole kapattı.

Davie Selke'nin 75. dakikada kırmızı kart görmesiyle Kasımpaşa baskısını artırdı.

Mücadelenin 79. dakikasında Adem Arous'un bulduğu golle farkı 1'e indiren ev sahibi takım puan için umutlandı.

Kalan süredeki baskısına rağmen net pozisyona giremeyen Kasımpaşa aradığı golü bulamadı.

Bir kişi eksik mücadele etse de kalesini ikinci gole kapatan ve 90+7. dakikada Eldor Shomurodov ile bir gol daha bulan Başakşehir, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

BAŞAKŞEHİR İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'deki iki maçlık galibiyet hasretini Kasımpaşa müsabakasıyla sonlandırdı.

Ligde son galibiyetini 11. haftada sahasında Kocaelispor karşısında alan Nuri Şahin'in öğrencileri, 12. haftada Gençlerbirliği'ne, 13. haftasında ise Trabzonspor'a mağlup oldu.

Kasımpaşa mücadelesini 3-1 kazanan Başakşehir, ligde 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti.

SHOMURODOV 10 GOLE ULAŞTI

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Süper Lig'deki gol sayısını 10 çıkardı.

Haftaya Trabzonsporlu Paul Onuachu ile gol krallığı yarışının zirvesinde giren Shomurodov, Kasımpaşa ağlarına 1 gol gönderdi. 30 yaşındaki santrfor, toplam gol sayısını 10'a yükseltti. Shomurodov, Onuachu'nun haftayı 2 golle kapatmasının ardından gol krallığı yarışında ikinci sıraya düştü.

Başakşehir'de galibiyeti getiren gollerde imzası olan Abbosbek Fayzullayev ile Amine Harit ise turuncu-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

BAŞAKŞEHİR REKABETTEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 11 MAÇA ÇIKARDI

Başakşehir, Kasımpaşa ile yaptığı son 11 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa ile yaptığı son 11 lig maçında 9. galibiyetini elde etti. Bu süreçte 2 de beraberlik alan Başakşehir, rakibine 3 puan vermedi.

Başakşehir, ayrıca lacivert-beyazlılara konuk olduğu son 7 maçı kazanarak iyi bir performans sergiledi.

KASIMPAŞA EVİNDE GALİBİYET ALAMADI

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon iç sahada yaptığı 7. maçtan da 3 puan çıkartamadı.

İstanbul temsilcisi, Başakşehir mücadelesine kadar sahasındaki 6 karşılaşmada üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Ligdeki 18 takım arasında iç sahada galibiyet alamayan tek takım olan Kasımpaşa, Başakşehir'i de mağlup edemeyerek taraftarı önündeki 3 puan hasretini dindiremedi.

Deplasmanda 7 maça çıkan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle iç sahaya göre daha iyi bir performans sergiledi.

SELKE VE OPOKU FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Başakşehir savunmasının önemli oyuncularından Davie Selke ile Jerome Opoku, 15. haftadaki Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa mücadelesine kadar Süper Lig'de 3 kez sarı kart gören Opoku, 55. dakikada hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ganalı stoper, ligin 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapılacak müsabaka öncesinde cezalı duruma düştü.

Santrfor Selke ise 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alman futbolcu da cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.

KASIMPAŞA'DA ERKEN DEĞİŞİKLİK

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Şota Arveladze, sakatlık nedeniyle erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Cafu, 10. dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Tedavisinin ardından bir süre oyuna devam etmeye çalışan Portekizli futbolcu, 14. dakikada topsuz alanda kendisini yere bırakarak oyundan çıkmak istedi.

Cafu'nun yerine Cem Üstündağ oyuna dahil oldu. Müsabakada 51 dakika süre alan Cem, 65. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.