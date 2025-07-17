Başakşehir, Reichenau'yu mağlup etti

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Başakşehir, Avusturya temsilcisi Reichenau ile oynadığı hazırlık maçından 4-1 galip geldi.
Başakşehir'in gollerini 15'inci dakikada Deniz Türüç, 33 ve 44'üncü dakikada Ömer Faruk Beyaz ve 81'inci dakikada Ljukovac kaydetti.
Reichenau'nun tek golünü, 54'üncü dakikada Mahmut Bozkurt attı.
DÜSSELDORF MAÇINDAN SONRA İSTANBUL'A DÖNÜLECEK
Turuncu-lacivertliler, bugün TSİ 17.00'de Fortuna Düsseldorf ile yapacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönüş yapacak.