Başakşehir, şampiyon Galatasaray'ı alkışladı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu alkışladı.
ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE SAHAYA ÇIKTILAR
Galatasaraylı futbolcular, seremoni öncesinde saha kenarında ikiye ayrılan Başakşehirli futbolcuların arasından geçerek sahaya çıktı.
Bu esnada Başakşehirli futbolcular, rakibini şampiyonluğundan dolayı alkışladı.
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