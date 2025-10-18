Abone ol: Google News

Başakşehir taraftarı Filistin'e destek oldu

Başakşehir taraftarları, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla stadyum tribününde pankart açtı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 20:16
  • Başakşehir taraftarları, Galatasaray ile oynanan maçta Filistin'e destek amacıyla pankart açtı.
  • Taraftarlar, "Özgür Filistin" çağrısıyla İsrail'in saldırılarını protesto etti.
  • Başakşehir futbolcuları ise seremoniye Filistin'e adanmış bir şiirle çıktılar.

Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçta Filistin mesajları öne çıktı.

Turuncu-lacivertli taraftarlar tribünlere astıkları pankartlarla Filistin’e destek verdi.

Başakşehirli taraftarlar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan müsabakada öncesi tribünlere astıkları pankartlarla ‘Özgür Filistin’ çağrısı yaptı.

ŞİİR ÇALINDI

Ayrıca Başakşehirli futbolcular seremoniye ‘Bir Sabah Doğacak Kardan Aydınlık’ yazılı pankartla çıkarken, stadyum hoparlörlerinden Teymullah’ın Filistin’e adanmış aynı isimli şiiri çalındı.

