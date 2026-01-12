Fenerbahçe, yağmurluk satışlarına başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler 28. dakikada Matteo Guendouzi, 48’de Jayden Oosterwolde’nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

SON SÜPER KUPA ZAFERİ 2014'TEYDİ

Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014’te kazandığı Süper Kupa’yı 11 yılı aşkın sürenin ardından 4. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 2007, 2009, 2014 yıllarının ardından 2025 finalini kazandı.

SATIŞA ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü, final maçının simgelerinden biri haline gelen yağmurlukları satışa çıkarma kararı aldı.

Tribünlerde sarı ve lacivert şeklinde koreografiye benzer bir görüntü sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, bu yağmurlukların 'hatıra' olarak satışa çıkarılmasını istedi.

Fenerbahçe'nin resmi ürün mağazası Fenerium, taraftardan gelen talep üzerine bu yağmurlukları stadyumdaki Maraton Fenerium mağazasında vitrine koydu.

GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE DETAYI

Fenerium, kısa süre içerisinde de yağmurlukları resmi siteden satışa sundu.

249 lira 90 kuruştan satışa çıkan ürünlerin görselinde maçta golleri atan Guendouzi ve Oosterwolde yer aldı.