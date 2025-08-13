Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile oynadığı rövanş maçını 1-1 berabere tamamladı ve ilk maçta elde ettiği 3-1’lik avantajla adını play-off turuna yazdırdı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda başlayan karşılaşmada turuncu-lacivertliler, ilk 20 dakikada savunma arkasına attığı toplarla etkili oldu ancak gol bulamadı. 34. dakikada Onur Bulut’un kendi kalesine attığı golle geriye düşen Başakşehir, baskısını sürdürdü ve 40. dakikada yeni transferi Davie Selke’nin golüyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Başakşehir, rakibine gol fırsatı vermedi ve mücadele 1-1 tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR, RAKİBİNİ BEKLİYOR

Play-off turunda Başakşehir, Slovakya’nın Spartak Trnava takımı ile Romanya’nın Universitatea Craiova takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

DAVIE SELKE İLE AVRUPA'DA DALYA

Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki 100. golünü atan Davie Selke, bu eşleşmenin ilk maçında da gol kaydetmişti. Yeni transfer, turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki gol sayısını 100’e taşımış oldu.

Başakşehir: 1 - Viking: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 88 Ebosele), Crespo (Dk. 89 Hamza Güreler), Ömer Beyaz (Dk. 65 Umut Güneş), Shomurodov (Dk. 83 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 66 Da Costa)

Viking: Klaesson, Heggheim (Dk. 44 Herman Haugen), Falchener (Dk. 78 D'Agostino), Roseth, Bjorshol (Dk. 68 Kristoffer Haugen), Bell, Baertelsen, Askildsen (Dk. 68 Kvia-Egeskog), Svendsen (Dk. 68 Christiansen), Tripic, Berisha

Goller: Dk. 34 Onur Bulut (Kendi kalesine) (Viking), Dk. 40 Selke (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 53 Muhammed Şengezer, Dk. 53 Ömer Beyaz, Dk. 57 Crespo, Dk. 61 Ba, Dk. 64 Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir), Dk. 65 Askildsen, Dk. 72 Falchener, Dk. 85 Baertelsen (Viking)