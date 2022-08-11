Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde tur atlattı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında Breidablik ile karşılaşan Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup etti. Başakşehir bu skorla tur atlamış oldu.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i konuk etti.

İzlanda'da oynanan mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden Başakşehir, İstanbul'daki maçı da 3-0 kazanarak play-off turuna yükselen taraf oldu.

Rakip Royal Antwerp

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak.





Belözoğlu 3 değişikliğe gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında İzlanda temsilcisi Breidablik'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmaya göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.



Emre Belözoğlu, karşılaşmada Leo Duarte, Danijel Aleksic ve Münir'in yerine Ahmed Touba, Berkay Özcan ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.



Belözoğlu takımını sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Deniz Türüç ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.



Turuncu-lacivertli takımın deplasmanda oynadığı ilk maçta 2 gol atan Danijel Aleksic ise yedekler arasında yer aldı.





Touba ilk kez 11'de

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ahmed Touba, turuncu-lacivertli formayla ilk 11'deki ilk maçına çıktı.



Cezayirli oyuncu, Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup ettiği lig maçında son bölümünde oyuna girmiş ve 11 dakika sahada kalmıştı.



