Başakşehir'de Marco Pezzaiuoli görev yapacak

Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin görev yapacağını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 08:57
Başakşehir'de Marco Pezzaiuoli görev yapacak

Başakşehir, Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışına başladı.

Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör belirlenene kadar takımın başında Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin görev yapacağını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır.

İLK KEZ YABANCI ÇALIŞACAK

İstanbul ekibinin geçici olarak göreve getirilen Marco Pezzaiuoli ile birlikte ilk kez yabancı bir teknik adam görev yapacak.

