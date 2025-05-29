İHA
Başakşehir'de, sezona veda niteliğinde kulüp tesislerinde barbekü partisi gerçekleştirildi.
Düzenlenen yemeğe Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Çağdaş Atan, futbolcular ve basın mensupları katıldı.
PLAKET VERİLDİ
Etkinlikte sezonun tamamlanmasıyla sözleşmeler sona eren Patryk Szysz ve Lucas Lima’nın yanı sıra Katar’ın Al-Duhail kulübüne transfer olacağı açıklanan Krzysztof Piatek’e plaket verildi.
Başkan Gümüşdağ, takımdan ayrılacak oyunculara emeklerinden dolayı teşekkür ederken, oyuncular da kısa bir veda konuşma yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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