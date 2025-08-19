Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe kararını duyurdu

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gündemi devam ediyor...

Sarı-lacivertliler, Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklif olan 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro'luk bonusla yeniden masaya oturduğu öne sürülmüştü.

Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatmasının ardından fiyat düşüren Fenerbahçe, süreci bu hafta noktalamanın peşinde.

HAVAALANINDAN PAYLAŞILDI

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, "Kerem Aktürkoğlu burada mutlu" dese de, sarı lacivertliler 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.

Sarı-lacivertlilerin planı Aktürkoğlu'nu Süper Lig'de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Transfer gerçekleşirse milli futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer alabilir.

İSTANBUL'A GELİYOR

Diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Play-Off mücadelesi oynayacak olan Benfica, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Teknik direktör Bruno Lage'nin talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu kafileye dahil edilirken, milli oyuncu takımla birlikte İstanbul'a geliyor.

Kerem'in maç kadrosuna alınıp alınmayacağı ise netlik kazanmadı.

KARŞILAŞMA NE ZAMAN?

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul'a gelecek ve son antrenmanı saat 19.00'da mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek.