Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Lage, basın toplantısında yaptığı açıklamada Aktürkoğlu'nun takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

"KEREM TEKLİF ALDI AMA BURADA MUTLU"

Kerem'in bir transfer teklifi aldığını da paylaşan Lage, milli oyuncunun Benfica'da mutlu olduğunu ifade etti.

Yarın oynayacakları maçta Kerem'e güvendiğini de belirten Lage, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Evet bir teklif aldı ama Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum."

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

Bir diğer yandan Fenerbahçe'nin Kerem transferinde ne yapacağı merak konusu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro+2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekmişti.

Habere göre bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edilmişti.

Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara vermişti.