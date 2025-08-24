Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu paylaşımı tepki çekti

Portekiz Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında Benfica, kendi evinde ağırladığı Tondela'yı 3-0 mağlup etti.

Adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, yedek soyunduğu maçın 67. dakikasında oyuna girdi.

Maçta oldukça sinirli olduğu belirtilen Kerem Aktürkoğlu için maçın ardından Portekiz basını, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AKTÜRKOĞLU ÇOK SİNİRLİYDİ"

Bu konuda hakkında ise Benfica'dan cevap gecikmedi. Portekiz ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun maça girerken gülümsediği anları sosyal medyada "Aktürkoğlu çok sinirliydi" başlığıyla paylaştı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Benfica'nın bu paylaşımı sonrasında bir taraftarın yaptığı "Utanç verici, admin 14 yaşında mı?" yorumu dikkat çekti.

FENERBAHÇE, BENFICA DEPLASMANINDA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica, temsilcimiz Fenerbahçe'yi 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de konuk edecek.

Kadıköy'de oynanan urun ilk mücadelesi golsüz eşitlikle sona ermişti.