Berkay Özcan, Fatih Karagümrük’te

Başakşehir'cde geçtiğimiz sezonun devre arasında Çaykur Rizespor'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyecek.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Turuncu-lacivertliler, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Berkay Özcan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Berkay için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

DEVRE ARASINDA RİZESPOR'A GİTTİ

Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile 20, Çaykur Rizespor'da da 15 olmak üzere toplam 35 resmi müsabakada görev alan Özcan, toplam 2 gol, 2 asistlik performans sağladı.