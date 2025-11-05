Beşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştı

Abone ol: Google News

Siyah-beyazlılarda, Antalyaspor maçı hazırlıkları devam etti... Sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 15:55
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista, idmana katılmadı.

3 İSİM KATILMADI 

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

