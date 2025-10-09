Abone ol: Google News

Beşiktaş, akşam antrenmanında kondisyon çalıştı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 20:09
Beşiktaş, akşam antrenmanında kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Eshspor Haberleri