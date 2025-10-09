Beşiktaş, akşam antrenmanında kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.