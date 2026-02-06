Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

- Beşiktaş, Alanyaspor ile yapacağı maça hazırlıklarına başladı.
- Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşti.
- Kocaelispor maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaparken, diğerleri çift kale maç oynadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Kocaelispor ile dün oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.