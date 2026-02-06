Eyüpspor, Robin Yalçın'la vedalaştı

- Eyüpspor, 32 yaşındaki futbolcu Robin Yalçın'la yollarını ayırdı.
- Kulüp, Yalçın'a teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.
- Robin Yalçın, Eyüpspor'la 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 32 yaşındaki futbolcusu Robin Yalçın'la yollarını ayırdı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,5 sezondur Eyüpspor forması giyen futbolcuya teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.
1. LİG'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2023-2024 sezonu başında Eyüpspor'a transfer olan Robin Yalçın, takımıyla 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.