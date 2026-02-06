Abone ol: Google News

Eyüpspor, Robin Yalçın'la vedalaştı

Eyüpspor Kulübü, 2,5 sezondur kadroda yer alan Robin Yalçın'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 18:01
  • Eyüpspor, 32 yaşındaki futbolcu Robin Yalçın'la yollarını ayırdı.
  • Kulüp, Yalçın'a teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.
  • Robin Yalçın, Eyüpspor'la 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 32 yaşındaki futbolcusu Robin Yalçın'la yollarını ayırdı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,5 sezondur Eyüpspor forması giyen futbolcuya teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.

1. LİG'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2023-2024 sezonu başında Eyüpspor'a transfer olan Robin Yalçın, takımıyla 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

