Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti

- Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanıyor.
- Sergen Yalçın yönetimindeki idman, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşti.
- Antrenman, ısınma koşuları, minyatür kale oyunu ve taktik çalışma ile sürdü.
Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
ÇİFT KALE MAÇLA İDMAN SONA ERDİ
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alandaki minyatür kale oyunu ardından taktiksel çift kaleyle tamamlandı.