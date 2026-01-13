Abone ol: Google News

Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıkları sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 17:45
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanıyor.
  • Sergen Yalçın yönetimindeki idman, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşti.
  • Antrenman, ısınma koşuları, minyatür kale oyunu ve taktik çalışma ile sürdü.

Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında 15 Ocak Perşembe günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

ÇİFT KALE MAÇLA İDMAN SONA ERDİ

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alandaki minyatür kale oyunu ardından taktiksel çift kaleyle tamamlandı.

