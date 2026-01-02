Beşiktaş, Antalya kampı kadrosunu duyurdu

- Beşiktaş, Antalya'da yapacağı kamp için 25 kişilik kadrosunu açıkladı.
- David Jurasek, Jonas Svensson, Necip Uysal ve Mert Günok kadroda yer almadı.
- Rafa Silva kamp kadrosuna dahil edildi.
Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yapılacak kampta sürdürecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılarda sözleşme fesih görüşmeleri yapılan David Jurasek ve Jonas Svensson ile geçtiğimiz hafta futbol planlamasında yer almayacağı açıklanan Necip Uysal ve Mert Günok kamp kadrosunda yer almadı.
Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva ise kamp kadrosunda yer aldı.
KAMP KADROSU
Beşiktaş'ın 25 kişilik Antalya kampı kadrosu şu isimlerden oluştu:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda