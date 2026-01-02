Beşiktaş, Antalya kampı kadrosunu duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yapılacak kampta sürdürecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda sözleşme fesih görüşmeleri yapılan David Jurasek ve Jonas Svensson ile geçtiğimiz hafta futbol planlamasında yer almayacağı açıklanan Necip Uysal ve Mert Günok kamp kadrosunda yer almadı.

Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva ise kamp kadrosunda yer aldı.

KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın 25 kişilik Antalya kampı kadrosu şu isimlerden oluştu: