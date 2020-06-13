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    Beşiktaş-Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park’ta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 19:59
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    Beşiktaş-Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig, uzun bir aranın ardından dün oynanan karşılaşmalarla yeniden start almıştı.

    Bugün ise Beşiktaş, saat 21.00'de kendi sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

    İLK 11'LER

    Karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

    Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven.

    Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic.

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