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Beşiktaş-Antalyaspor maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park’ta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 19:59
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig, uzun bir aranın ardından dün oynanan karşılaşmalarla yeniden start almıştı.
Bugün ise Beşiktaş, saat 21.00'de kendi sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.
İLK 11'LER
Karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven.
Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic.