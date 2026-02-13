Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

- Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.
- Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1 saat 15 dakika sürdü.
- Çalışmalar, ısınma koşuları ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
TAKTİK ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.