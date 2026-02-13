Abone ol: Google News

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Başakşehir'le deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 18:19
  • Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.
  • Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1 saat 15 dakika sürdü.
  • Çalışmalar, ısınma koşuları ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

TAKTİK ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

