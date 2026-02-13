Boluspor, Hatayspor'a 3 attı

- Boluspor, 1. Lig'in 25. haftasında Hatayspor'u 3-1 yendi.
- Maçın golleri Barış Alıcı ve Doğan Can Davas'tan gelirken, Hatayspor'un tek golünü Ensar Arslan attı.
- Boluspor 38 puana yükselirken, Hatayspor 7 puanda kaldı.
1. Lig'de 25. hafta maçında Boluspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri Barış Alıcı ve Doğan Can Davas (2) kaydetti. Hatayspor'un tek golü 90+5'te Ensar Arslan penaltıdan attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Boluspor 38 puana yükselirken, Hatayspor 7 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Boluspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Hatayspor ise Iğdır FK'yı ağırlayacak.