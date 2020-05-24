Beşiktaş Başkanı Çebi'den bayram mesajı Koronavirüsü yenen Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video paylaştı. Çebi'nin gayet iyi görünmesi Beşiktaşlı taraftarları sevindirdi.

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının açıklanması üzerine futbol takımını, yöneticileri ve personeli koronavirüs testinden geçiren Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin salgına yakalandığını duyurmuştu.

Vakit kaybetmeden tedavisine başlanan Çebi'nin, geçtiğimiz günlerde yapılan yeni bir açıklama ile koronavirüsü yendiği belirtilmişti.

ÇEBİ'DEN İLK PAYLAŞIM

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, ilk kez video paylaştı ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Koronavirüsü yenen Çebi'nin, gayet iyi olduğu gözlendi.

Beşiktaş Başkanı Çebi'den bayram mesajı - İZLE

Ahmet Nur Çebi paylaşımında, ''En güzel hatıralar bayramlarda birikir. İnsanın, sevdiklerinin varlığını da yokluğunu da derinden hissettiği günler bayramlardır. Bugünler sevdiklerinize sarılmak için belki çok uygun günler değil ama siz vefada, muhabbette engel tanımayın. Mutlu, huzurlu bayramlar dilerim.'' ifadelerine yer verdi.