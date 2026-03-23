Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Ne gerekiyorsa yapılacak, zirveye talibiz!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezonda takımın zirveye oynaması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik ekibin raporları doğrultusunda, öncelikli takviyeler belirlenmeye çalışılırken, kadro planlaması üzerine yoğunlaşılacağı öğrenildi.

62 yaşındaki futbol adamı da gelecek sezon Siyah-Beyazlı ekibin zirveye oynayacağını belirtirken, ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

"YAZ DÖNEMİNDE EN AZ 4-5 TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Bu kapsamda hedeflerini anlatan Başkan Adalı şunları söyledi:

Bu yol uzun, bu yol zorlu ama zaman zaman üzüntüler de olsa, acı da çeksek üstesinden birlikte geleceğiz. Kendi yaralarımızı kendimiz saracağız ve yalnızca Beşiktaş'a sarılacağız. Yaz döneminde en az 4-5 takviye yapacağız. Alınacak bu isimler, doğrudan 11'in kilit oyuncuları olacak.