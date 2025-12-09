Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Riva'da

- Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gaziantep FK maçının hakemlerinin performansını görüşmek için TFF Riva'ya gitti.
- Beşiktaş, 2-2 biten maç sonrasında hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.
- Başkan Adalı, konu hakkında TFF yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.
KONU SAĞLAM VE MELER'İN PERFORMANSI
Bugün de Başkan Serdal Adalı ve Asbaşkan Kaan Kasacı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva tesislerine gelerek TFF yetkilileriyle konu hakkında görüşme kararı aldı.
Başkan Adalı, saat 16.00 civarı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne giriş yaptı.