Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Riva'da

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in performansıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşmek üzere Riva’ya geldi.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 16:29
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

KONU SAĞLAM VE MELER'İN PERFORMANSI

Bugün de Başkan Serdal Adalı ve Asbaşkan Kaan Kasacı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva tesislerine gelerek TFF yetkilileriyle konu hakkında görüşme kararı aldı.

Başkan Adalı, saat 16.00 civarı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne giriş yaptı.

