Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Riva'da Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in performansıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşmek üzere Riva’ya geldi.