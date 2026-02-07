Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan taraftara "birlik olma" çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Konyaspor’u ağırladığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarların yönetimi protesto etmesi dikkat çekti.

Beşiktaş'ın evinde oynanan mücadele öncesinde ısınma bölümünde başlayan “Yönetim istifa” tezahüratları, karşılaşmanın başlamasının ardından da sürdü.

SERDAL ADALI'DAN "BİRLİK OLALIM" MESAJI

Tribünlerden yükselen protestoların ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından taraftarlara hitaben bir açıklama yayımladı.

Adalı, paylaşımında Beşiktaş’ın yalnızca bir spor kulübü olmadığını vurgulayarak taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi.

Takımın ligde istenilen noktada olmadığını belirten Adalı, yönetim olarak kısa vadeli başarılar yerine kulübün uzun vadeli geleceğini inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Önümüzdeki yılları kapsayan bir yapılanma sürecinde olduklarını dile getiren Adalı, bu sürecin sabır ve birlik gerektirdiğini kaydetti.

Açıklamasında taraftarlara çağrıda bulunan Adalı, “Skor ne olursa olsun bu genç kadronun arkasında durun. Stadyuma gelirken kırgınlıkları kapıda bırakın ve oyuncularımızı Beşiktaş ruhuna yakışır şekilde destekleyin” ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, geçmiş yıllarda yaşanan ayrışmaların geride bırakılması gerektiğini belirterek, camianın yeniden tek ses ve tek yürek olması çağrısında bulundu ve açıklamasını “Aslolan Beşiktaş’tır” sözleriyle tamamladı.