Samsun'da Onuachu'nun gecesi: Duble yaptı

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

Maçta gecenin yıldız ismi ise Onuachu oldu.

23'üncü ve 81'inci dakikalarda 2 gol kaydeden tecrübeli ismin ilk yarıda ofsayt sayılan bir golü ve 55'inci dakikada da iptal edilen bir golü daha var.

23. dakikada Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi.

TAKIMINI ATEŞLEYEN GOLLER

55. dakikada Oulai'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top ağlara gitti. VAR uyarısının ardından gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Alper Akarsu golü iptal etti.

81. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in pasında penaltı noktası üzerinde Onuachu, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

GOL KRALLIĞINDA LİDER

Nijeryalı yıldız bu gollerle birlikte gol krallığı tablosunda 15 golle birinci sıraya yükseldi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK"

Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Samsunspor karşılaşmasının ardından galibiyeti değerlendirdi.

Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirten tecrübeli forvet, takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Samsunspor’un güçlü bir rakip olduğuna dikkat çeken Onuachu, “Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor iyi bir takım. Takım arkadaşlarım gerçekten her şeyini verdi. Çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi bir 3 puan aldık” dedi.

Takımın kalitesine güvendiğini vurgulayan Nijeryalı futbolcu, saha içindeki iletişimin önemine değinerek, “Takımımızın ve oyuncularımızın kalitesine çok inanıyorum. Olaylardan sonra değil, olaylar sırasında konuşmayı tercih ederim. Sahada da arkadaşlarıma onların kalitelerine ne kadar inandığımı söyledim” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da teşekkür eden Onuachu, deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarların desteğinin önemli olduğunu belirterek, “Taraftarlarımız bugün harikaydı. O kadar uzun yoldan bizi desteklemeye geldiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun” diye konuştu.

Kaptan olarak sahaya çıkmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyleyen Onuachu, “Trabzonspor gibi büyük bir takımın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için çok büyük bir gurur” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.