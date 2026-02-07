Abone ol: Google News

Samsun'da Onuachu'nun gecesi: Duble yaptı

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, Samsunspor deplasmanında iki gol kaydederek yıldızlaştı.Maçta toplam 4 gol atan Onuachu'nun bir golü ofsayta takılırken diğer golü ise VAR tarafından iptal edildi.

Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 22:21
  • Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Samsunspor deplasmanında iki gol atarak takımının 3-0 galip gelmesinde önemli rol oynadı.
  • Onuachu'nun bir golü ofsayt nedeniyle, bir diğeri ise VAR kararıyla iptal edildi.
  • Maç sonrası Onuachu, takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

Maçta gecenin yıldız ismi ise Onuachu oldu.

23'üncü ve 81'inci dakikalarda 2 gol kaydeden tecrübeli ismin ilk yarıda ofsayt sayılan bir golü ve 55'inci dakikada da iptal edilen bir golü  daha var.

23. dakikada Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi.

TAKIMINI ATEŞLEYEN GOLLER

55. dakikada Oulai'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top ağlara gitti. VAR uyarısının ardından gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Alper Akarsu golü iptal etti.

81. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in pasında penaltı noktası üzerinde Onuachu, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

GOL KRALLIĞINDA LİDER

Nijeryalı yıldız bu gollerle birlikte gol krallığı tablosunda 15 golle birinci sıraya yükseldi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK"

Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Samsunspor karşılaşmasının ardından galibiyeti değerlendirdi.

Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirten tecrübeli forvet, takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Samsunspor’un güçlü bir rakip olduğuna dikkat çeken Onuachu, “Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor iyi bir takım. Takım arkadaşlarım gerçekten her şeyini verdi. Çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi bir 3 puan aldık” dedi.

Takımın kalitesine güvendiğini vurgulayan Nijeryalı futbolcu, saha içindeki iletişimin önemine değinerek, “Takımımızın ve oyuncularımızın kalitesine çok inanıyorum. Olaylardan sonra değil, olaylar sırasında konuşmayı tercih ederim. Sahada da arkadaşlarıma onların kalitelerine ne kadar inandığımı söyledim” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da teşekkür eden Onuachu, deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarların desteğinin önemli olduğunu belirterek, “Taraftarlarımız bugün harikaydı. O kadar uzun yoldan bizi desteklemeye geldiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun” diye konuştu.

Kaptan olarak sahaya çıkmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyleyen Onuachu, “Trabzonspor gibi büyük bir takımın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için çok büyük bir gurur” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

