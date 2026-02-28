Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer müjdesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, medya, sinema ve sanat dünyasına iftar verdi.

Statta yapılan iftara siyah-beyazlı renklere gönül veren ünlüler katıldı.

Başkan Adalı, yemekte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün ocak ayında kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendirdiğini hatırlatan Adalı, teknik heyetin taleplerinin eksiksiz karşılandığını vurguladı.

"SERGEN HOCA KİMİ İSTEDİYSE ALDIK"

Başkan Adalı, "Sergen Yalçın kimi istediyse aldık. Artık mazeret kalmadı. Top teknik ekipte" ifadelerini kullandı.

Derbi maçının ardından soyunma odasında yaşananları da aktaran Adalı, "Takımın morali düşüktü, benden bir tepki bekliyorlardı. ‘Bu takım bu ligde bir daha yenilmeyecek’ dedim. Nitekim öyle oldu. Hoca da şimdi ‘Başkan, o lafı ettiniz, gerçekten yenilmedik’ diye hatırlatıyor." şeklinde konuştu.

"DERBİLERİ KAZANIP LİGİN ZİRVESİNİ BELİRLEYECEĞİZ"

Beşiktaş’ın büyük maçlardaki performansına da değinen Adalı, yapılan takviyelerin takıma uyum sağladığını belirterek, "Yeni gelen oyuncular Beşiktaş ruhunu sahaya yansıtıyor. Derbileri kazanarak ligin zirvesini belirleyeceğiz. Beşiktaş bitti demeden hiçbir şey bitmez." dedi.

"YAZ DÖNEMİNDE KİMLERİ ALACAĞIMIZI HERKES GÖRECEK"

Ara transferin zorluklarına dikkat çeken Adalı, taraftarın beklentisini de anlayışla karşıladığını söyledi.

Yaz transfer dönemi için ise net bir mesaj verdi:

Ara dönemde transfer öyle kolay değil. İstediğimizi almak için uğraştık. Bu yüzden uzadı. Taraftar kendi açısından haklı. Bir an önce yıldızları görmek istiyor. Oh imza günü yaptık. 5 bin kişi geldi. Oh ile Agbadou’yu aynı uçakla getirmek istedim. Son anda Oh için pürüz çıktı. Olmadı. Bize transferde laf edenler, geçmişte kimleri almışım, ona baksınlar. Yaz dönemi kimleri alacağımızı da herkes görecek. Asıl yıldız yağmuru o dönem.