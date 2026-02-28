Burdur'da CHP mitingine katılan vatandaş: Ecevit'ten sonra Özgür Özel gibisi gelmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da...

Temaslarına Burdur'da devam eden Özel, burada düzenlenen mitingde konuştu.

VATANDAŞLARA MİKROFON UZATILDI

Özel'in konuşmasından önce alana gelen bazı vatandaşlara da mikrofon uzatıldı.

Bir kadının Özgür Özel'i Bülent Ecevit'e benzetmesi ve ona övgüler dizmesi de mitingin dikkat çeken anlarından oldu.

"BU ÜLKENİN GELECEĞİ ÖZGÜR ÖZEL"

Özel'e övgüler dizen vatandaş, şöyle dedi;

"İktidar yoluna çıktık Özgür Başkanımızla. Keşke daha önce başımızda olsaydı. Milyonları indirdi. Umudumuz Özgür Özel Başkanımız, başka yok.

Bu ülkenin geleceği, gençlerin, çocukların geleceği Özgür Özel ve ekibi. Biz onlara güveniyoruz. Başka yolu yok.

"ECEVİT'TEN SONRA ÖZGÜR ÖZEL GİBİ BAŞKAN GELMEDİ"

30 yıldır bu partideyim, Ecevit'ten sonra Özgür Özel gibi bir başkan gelmedi başımıza. Biz onun arkasındayız. Onunla yürüyeceğiz, yürümeye devam edeceğiz."