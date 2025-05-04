Haberler



Futbol



Beşiktaş bu sezon derbi galibiyetleriyle dikkat çekti

Beşiktaş bu sezon derbi galibiyetleriyle dikkat çekti Beşiktaş, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı.