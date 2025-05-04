Beşiktaş bu sezon derbi galibiyetleriyle dikkat çekti

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 55’e yükseltti ve sezonu 3. sırada bitirme adına önemli bir 3 puan kazandı.
BEŞİKTAŞ, LİGDE OYNADIĞI 4 DERBİNİN 3'ÜNÜ KAZANDI
Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon derbilerde aldığı galibiyetlerle ön plana çıktı.
Beşiktaş, tek mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Galatasaray'a karşı 2-1'lik skorla aldı.
Beşiktaş, sarı-kırmızılılarla evinde oynadığı müsabakayı ise 2-1 kazandı.
Ligin 15. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Beşiktaş, rakibiyle Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynadığı derbiden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış