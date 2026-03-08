Beşiktaş ‘büyük maç’ özlemini sonlandıramadı

Süper Lig’de bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş, bu hasreti sarı-kırmızılılarla oynadığı ikinci müsabakada da sonlandıramadı.
Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’a 1-0 kaybetti.
Bu sonuçla siyah-beyazlıların büyük maçlardaki galibiyet hasreti de devam etti.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda da 3 puana uzanamamıştı.
2 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET ALDI
İkisi de deplasmanda olmak üzere Galatasaray ile 1-1 ve Trabzonspor’la da 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe’ye ise sahasında 3-2 mağlup olmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)