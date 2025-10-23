Beşiktaş çarşamba lanetini sonlandırdı

- Beşiktaş, Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor'u 2-0 yenerek çarşamba günleri oynadığı Konyaspor maçlarındaki kötü seriyi sonlandırdı.
- Siyah-beyazlılar, rakibine karşı deplasmanda bu başarıyı ilk kez elde etti.
- Daha önceki çarşamba günü maçlarında ya kaybeden ya da berabere kalan Beşiktaş, bu kez 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü haftanın erteleme maçında Konyaspor ile çarşamba günü karşılaştı.
Siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibinin 2-0 mağlup ederek bir ilki başardı.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Alınan 3 puanın ardından ise ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Buna göre daha önce Konyaspor ile çarşamba günlerinde oynadığı maçları kazanamayan siyah-beyazlılar, bu seriyi sonlandırdı.
ÇARŞAMBA ŞANSIZLIĞI KIRILDI
Beşiktaş, daha önce 18 Mayıs 2016'da oynanan karşılaşmada 2-1 kaybetmişti.
Yine siyah-beyazlılar, 7 Haziran 2023'teki maçta ise Konyaspor ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.