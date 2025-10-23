Beşiktaş çarşamba lanetini sonlandırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü haftanın erteleme maçında Konyaspor ile çarşamba günü karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibinin 2-0 mağlup ederek bir ilki başardı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Alınan 3 puanın ardından ise ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Buna göre daha önce Konyaspor ile çarşamba günlerinde oynadığı maçları kazanamayan siyah-beyazlılar, bu seriyi sonlandırdı.

ÇARŞAMBA ŞANSIZLIĞI KIRILDI

Beşiktaş, daha önce 18 Mayıs 2016'da oynanan karşılaşmada 2-1 kaybetmişti.

Yine siyah-beyazlılar, 7 Haziran 2023'teki maçta ise Konyaspor ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.