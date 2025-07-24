Beşiktaş, Cerny için resmi teklifini yaptı Beşiktaş, Vaclav Cerny için Wolfsburg kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor... Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü transferleri ile transfer döneminde etki yaratan siyah-beyazlılar, kanat transferi için vites yükseltti. SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Çekyalı oyuncu Vaclav Cerny için Wolfsburg kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Çekyalı oyuncunun, Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. RANGERS DÖNEMİ Geçtiğimiz sezonu İskoçya Premiership ekliplerinden Glasgow Rangers'ta geçiren Cerny, burada gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 2024/2025 sezonunda Rangers formasıyla 52 maçta görev alan Cerny, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATMIŞTI Öte yandan 27 yaşındaki Çekyalı sağ kanat, Fenerbahçe ile Rangers arasında İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 42. ve 81. dakikalarda sarı-lacivertli ekibin ağlarına 2 gol bırakıp 3-1'lik galibiyette pay sahibi olmuştu. Eshspor Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Süper Lig kulüplerine inceleme

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