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Beşiktaş, Denizlispor'a 5 attı
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, N'Koudou, Ljajic ve Diaby kaydederken; ev sahibi ekibin tek golü ise Estupinan'dan geldi.
- Haber Merkezi
- 20.06.2020 - 22:52
Süper Lig'de 28. hafta maçında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Burak Yılmaz, 61. dakikada Gökhan Gönül, 67. dakikada Kevin N'Koudou, 75. dakikada Adem Ljajic ve 78. dakikada Abdoulay Diaby kaydetti.
Siyah-beyazlılarda, ilk golü atan Burak Yılmaz, iki de asist yaptı. Denizlispor'un tek golü 53. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltti. Denizlispor 31 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Denizlispor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Konyaspor'u ağırlayacak.