Beşiktaş, Denizlispor'a 5 attı

Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, N'Koudou, Ljajic ve Diaby kaydederken; ev sahibi ekibin tek golü ise Estupinan'dan geldi.