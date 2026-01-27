Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz ve Elina Svitolina yarı finale kaldı

- Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta Alex de Minaur'u yenerek yarı finale yükseldi.
- Elina Svitolina, çeyrek finalde Coco Gauff'u mağlup ederek yarı finale çıktı.
- Alcaraz, Zverev; Svitolina ise Sabalenka ile eşleşti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor.
Melbourne kentindeki turnuvanın 10. günü, akşam seansında oynanan çeyrek final maçlarıyla sona erdi.
Tek erkeklerde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, 2 saat 15 dakika süren maçta Avustralyalı Alex de Minaur'u (6) 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale yükselen Alcaraz, Alman Alexander Zverev'in (3) rakibi oldu.
SVITOLINA, SABALENKA İLE EŞLEŞTİ
Turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde ise Ukraynalı Elina Svitolina (12), 59 dakikada tamamlanan mücadelede ABD'li Coco Gauff'u (3) 6-1 ve 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti.
Svitolina, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile eşleşti.