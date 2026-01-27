Pep Guardiola'dan Galatasaray mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

Manchester takımı ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Kritik maç öncesinde Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

"MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Guardiola, sözlerine şöyle başladı:

Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız.

HAALAND YANITI

"Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı?" sorusuna Guardiola, "Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz" yanıtını verdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Kazanmak istediklerini belirten Guardiola, şöyle konuştu: