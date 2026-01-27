- Fenerbahçe, FCSB maçı hazırlıklarına başladı.
- İdman, core çalışmasıyla başlayıp sahada ısınma ve pas antrenmanlarıyla devam etti.
- Göztepe maçında fazla oynayan oyuncular yenilenme programına katıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı.
İDMANDAN NOTLAR
Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas antrenmanlarıyla devam eden idman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı yenilenme programıyla tamamladı.