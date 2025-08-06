Beşiktaş efsanesi Recep Çetin 'Sessiz kal' akımına katılan son isim oldu

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Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Takoz Recep lakaplı Recep Çetin, ESH Spor'un konuğuydu.

ESH Spor Muhabiri Hazal Palavar'ın sorularını yanıtlayan Çetin, 'Senden daha iyi bir oyuncu gelene kadar sessiz kal' akımına katıldı.

SESSİZ KAL AKIMINA O DA KATILDI

Çetin, Gökhan Gönül, Valentin Rosier, Garry Neville, Dani Alves, Javier Zanetti, Achraf Hakimi, Denzel Dumfries gibi oyuncuların kendisinden daha üst seviyede isimler olduğunu söyledi.

MÜTEVAZILIĞIYLA TAKDİR TOPLADI

Mütevazılığı ve yorumlarıyla 'Sessiz kal' akımının hakkını veren Çetin'in yanıtları sosyal medyada da gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Çetin'in cevaplarındaki olgunluğu takdirle karşıladı.