Beşiktaş, El Bilal Toure'yi kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, santfor transferi konusunda önemli bir adım attı.

Siyah-beyazlılar, Atalanta oyuncusu El Bilal Toure'yi kadrosuna katma aşamasında önemli mesafe kat etti.

KAP GELDİ: BEŞİKTAŞ TOURE'Yİ BİTİRDİ...

23 yaşındaki oyuncu ile Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord da ilgileniyordu.

Ancak transfer yarışına Beşiktaş'ın da dahil olması ile birlikte transfer bedelinin artması sonrasında Hollandalılar masadan ayrıldı.

Yaşananların ardından siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Toure, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için bugün saat 14.45 sularında İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."

2 SEZON ÖNCE 30 MİLYON EURO ÖDENDİ

Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Toure için kulübü, 2023 yazında 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Geçtiğimiz sezonu Stutgart'ta kiralık geçiren Toure 17 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda buldu.