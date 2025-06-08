Beşiktaş, Embolo ile görüşmelere başladı

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve öncelikli olarak hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Monaco'nun golcüsü Breel Embolo için görüşmelere başladı.

Başkan Serdal Adalı, takıma alınacak golcü için çalışmaların hızlanmasını isterken Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah-beyazlılar, Monaco ile temas kurdu.

EMBOLO İÇİN TEMAS KURULDU

Monaco ile geride kalan sezon 29 lig maçında 1844 dakika süre alan ve 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Kamerun asıllı İsviçreli golcü için Beşiktaş devreye girdi.

Fransız ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitecek olan Embolo için Suudi Arabistan'dan da talipler olabileceği konuşulurken, Monaco'nun ayrılığa izin verebileceği belirtildi.

Transfer listesinde birçok isim olan Beşiktaş, Breel Embolo için Monaco'dan gelecek bonservis cevabına göre çalışmalarına yön verecek.

ŞU ZAMANA KADAR NE YAPTI?

FC Basel (2014–2016): Basel formasıyla 61 lig maçına çıkıp 21 gol atarak dikkat çekti.

Schalke 04 (2016–2019): 2016'da 26,5 milyon euro bonservis bedeliyle Alman kulübü Schalke 04'e transfer oldu. Ancak, kısa süre sonra ciddi bir ayak bileği sakatlığı geçirerek yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı.

Borussia Mönchengladbach (2019–2022): 2019'da Borussia Mönchengladbach'a transfer olan Embolo, burada 88 lig maçında 22 gol kaydetti.

AS Monaco: 2022 yazında AS Monaco'ya katıldı. 2023-2024 sezonunda sakatlıklar nedeniyle sınırlı süre almasına rağmen, 2024-2025 sezonunda formunu yeniden yakalayarak 19 lig maçında 6 gol attı.