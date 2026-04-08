Galatasaray, CEV Kupası'nın sahibi oldu

Avrupa'da kadın voleybolunun iki numaralı organizasyonu olan CEV Kupası'nın finalinde temsilcimiz Galatasaray ile İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibi karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan kritik finalde kazanan 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Finalin ilk maçını İtalya'da 3-2'lik skorla kazanan Galatasaray, bu sonuçla birlikte CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

4 SET SONUNDA KAZANAN GALATASARAY

Karşılaşmada kafa kafaya geçen ilk seti deplasman ekibi 27-25 ile önde kapattı.

İkinci seti temsilcimiz 25-22 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette baskı kuran sarı-kırmızılılar 25-18'le maçta öne geçti.

Son sette de skor farkını açan Galatasaray 25-18'lik skorla maça nokta koydu ve salondan 3-1 galip ayrılarak Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nı müzesine götürdü.

Alberto Bigarelli'nin öğrencileri deplasmanda oynadığı ilk mücadelede rakibini 3-2 yenerek önemli bir avantaj kazanmıştı.

GALATASARAY'IN İLK AVRUPA KUPASI

İki maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanma başarısını gösterdi.

CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunda 3. olan temsilcimiz, CEV Kupası'nda ise ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikinciliği elde etmişti.