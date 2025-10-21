Beşiktaş, erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak

- Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak.
- Siyah-beyazlılar, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle eksik kadroyla sahaya çıkacak.
- Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede Konyaspor'un konuğu olacak.
Geride kalan haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, Konya deplasmanında kazanarak moral depolamak istiyor.
4 GALİBİYET 3 DE YENİLGİ ALDI
Kartal, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonucu 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.
Konyaspor ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 11 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu.
7 EKSİK VAR
Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Maç eksiği olan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva yarın sahada yer alamayacak.