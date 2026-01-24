Abone ol: Google News

Beşiktaş, Eyüpspor maçı öncesi kondisyon ve taktik çalıştı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Eyüpspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 14:58
  • Beşiktaş, Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başlayıp taktik çalışmalarla sona erdi.
  • Siyah-beyazlı ekip, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

