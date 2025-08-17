Abone ol: Google News

Beşiktaş - Eyüpspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 20:21 Güncelleme:
GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 0-0 EYÜPSPOR

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor.

Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verdi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabaka saat 21.30'da başladı.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Eshspor Haberleri