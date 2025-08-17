Beşiktaş - Eyüpspor - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 0-0 EYÜPSPOR
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor.
Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verdi.
Dolmabahçe'de oynanan müsabaka saat 21.30'da başladı.
Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
İLK 11'LER