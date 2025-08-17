Beşiktaş-Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri

Avrupa kupası mücadelesi nedeniyle Kayserispor ile oynayacağı ilk hafta karşılaşması ertelenen Beşiktaş, Süper Lig 2025-2026 sezonuna Eyüpspor maçıyla merhaba diyecek. Siyah-Beyazlılar, 2. hafta kapsamında Dolmabahçe’de rakibini ağırlayacak.

KARŞILAŞMA BİLGİLERİ

Beşiktaş – Eyüpspor maçı bu akşam saat 21.30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Arroyo, Ege, Orkun, Rafa, Rashica, Abraham

Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Talha, Mujakic, Umut, Emre Kerem, Serdar, Melih, Thiam

KARTLA AÇILIŞLARDA ETKİLİ

Beşiktaş, lig tarihindeki 67 sezonun 58’inde açılış maçlarında gol sevinci yaşadı. Gol atamadığı 9 müsabakanın tamamı deplasmanda oynandı. Siyah-Beyazlılar, sahasında çıktığı 33 ilk hafta karşılaşmasında ise fileleri havalandırmayı başardı.

Açılış performansıyla dikkat çeken Beşiktaş, bugüne dek 42 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Ev sahibi olduğu 33 maçın 29’unu kazanırken yalnızca 1 kez kaybetti. Ayrıca son 12 sezonun ilk hafta maçlarında 11 galibiyet elde eden Beşiktaş, yalnızca 2019-2020 sezonunda Sivasspor’a deplasmanda 3-0 yenildi.

MORAL KAYNAĞI ST. PATRİCK'S ZAFERİ

Kayserispor maçı ertelendiği için lige bir hafta geç başlayan Beşiktaş, Avrupa’da elde ettiği St. Patrick’s galibiyetiyle moral buldu. Taraftarının desteğiyle Eyüpspor karşısında sahaya çıkacak olan Kara Kartal, yeni transferi Tammy Abraham liderliğinde sezona galibiyetle başlamak istiyor.