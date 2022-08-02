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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?
- 02.08.2022 - 14:39
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyon olması ile kapanan Süper Lig, yeni sezona hazırlanıyor.
Takımlar şampiyonluk ipini göğüslemek için transferler yapmaya devam ederken, yeni kulüpler ise lige renk katacak.
2022-2023 sezonunda kıran kırana bir mücadele izlemeye hazırlanan futbolseverler "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman? İşte detaylar..
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?
2022-2023 Süper Lig yeni sezonu 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak.
05.08.2022
21:00 İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.
06.08.2022
19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR-GAZİANTEP
21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR
07.08.2022
19:15 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR
19:15 GİRESUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
21:45 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş.
08.08.2022
19:15 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA A.Ş.
21:45 MKE ANKARAGÜCÜ-KONYASPOR