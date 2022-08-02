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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?

Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler kaldı. Tuttukları takımın maçlarını izlemek isteyen futbolseverler için, heyecan doruğa çıktı. Peki, Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?