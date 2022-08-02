Petrol
100.07
0.04%
Euro
18.3785
0.05%
Dolar
17.9539
0.38%
Altın
1.027
0.75%
Borsa
2669
0.00%
Bitcoin
412.676
-1.13%
BTXN Coin
9.24
-4.93%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?

    Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler kaldı. Tuttukları takımın maçlarını izlemek isteyen futbolseverler için, heyecan doruğa çıktı. Peki, Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
    • 02.08.2022 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?

    Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyon olması ile kapanan Süper Lig, yeni sezona hazırlanıyor.

    Takımlar şampiyonluk ipini göğüslemek için transferler yapmaya devam ederken, yeni kulüpler ise lige renk katacak.

    2022-2023 sezonunda kıran kırana bir mücadele izlemeye hazırlanan futbolseverler "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman? İşte detaylar..

    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?

    2022-2023 Süper Lig yeni sezonu 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak.

    05.08.2022

    21:00 İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

    06.08.2022

    19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR-GAZİANTEP

    21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR

    07.08.2022

    19:15 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR

    19:15 GİRESUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

    21:45 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş.

    08.08.2022

    19:15 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA A.Ş.

    21:45 MKE ANKARAGÜCÜ-KONYASPOR

    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman? #1


    İlginizi Çekebilir

    Igor Tudor, Cengiz Ünder'i takımda düşünmüyor
    Dünyadan futbol

    Igor Tudor, Cengiz Ünder'i takımda düşünmüyor

    İzmir Dikili'de tarım alanında yangın
    İç Haber

    İzmir Dikili'de tarım alanında yangın

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Görüş Bildir