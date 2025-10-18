Abone ol: Google News

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR’ı Alper Çetin oldu

Süper Lig’in 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

18.10.2025 15:07
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, saat 17.00’da Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

VAR'DA ALPER ÇETİN OLACAK 

Karşılaşmada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.

Çetin'e AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

