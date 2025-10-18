Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR’ı Alper Çetin oldu

- Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, saat 17.00’da Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
VAR'DA ALPER ÇETİN OLACAK
Karşılaşmada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.
Çetin'e AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.