Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR’ı Alper Çetin oldu Süper Lig’in 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Göster Hızlı Özet Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek, VAR hakemi ise Alper Çetin olacak.

Çetin'e AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, saat 17.00’da Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. VAR'DA ALPER ÇETİN OLACAK Karşılaşmada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek. Eshspor Haberleri Eczacıbaşı, İlbank'a set vermedi

Chelsea, Nottingham Forest'a şans tanımadı

Kocaelispor, Konyaspor deplasmanında kazandı