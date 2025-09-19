Beşiktaş, Göztepe maçında penaltı bekledi

Süper Lig'de 6. haftanın açılış mücadelesinde Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Konuk takım Beşiktaş, Göztepe karşısında 36. dakikada penaltı bekledi.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Jurasek'in sol kanattan kale sahasına gönderdiği ortada, Tammy Abraham'dan önce Heliton araya girerek topu kornere gönderdi.
Pozisyonun ardından Beşiktaşlı oyuncular, hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazında bulundu.
OYUN DEVAM ETTİ
Hakem Mehmet Türkmen, kısa bir süre VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet, bu karara itirazda bulundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)