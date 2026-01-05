Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı

- Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.
- Sergen Yalçın yönetimindeki takım günün ikinci antrenmanında kondisyon ve taktik çalışması yaptı.
- Hazırlıklar, yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.