Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 22:15
Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Eshspor Haberleri