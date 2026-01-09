Abone ol: Google News

Vincent Aboubakar, Azerbaycan'dan ayrılmaya hazırlanıyor

Azerbaycan Ligi takımlarından Neftçi Bakü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Vincent Aboubakar'ın takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yeni teknik direktör Yuriy Vernydub'un 10 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Aboubakar'ı beğenmediği ve başka bir golcünün transfer edilmesini istediği belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 09:47
  • Vincent Aboubakar, sezon sonunda Neftçi Bakü'den ayrılabilir.
  • Yeni teknik direktör Yuriy Vernydub, Aboubakar'ı kadroda düşünmüyor ve başka bir forvet transferi istiyor.
  • Vasco da Gama tarafından ilgi gören Aboubakar'ın Avrupa'da kalmak istediği belirtiliyor.

Kariyerini Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’de sürdüren Vincent Aboubakar sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Africafoot’ta yer alan habere göre Neftçi, Aboubakar’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi uzatmayacak.

SEZON SONUNDA GÖNDERİLECEK

Sözleşmedeki opsiyon maddesinin kullanılmayacağı ve deneyimli golcüyle yolların ayrılabileceği belirtildi.

Aboubakar’ın takımın yeni teknik direktörü Yuriy Vernydub'un planları arasında yer almadığı ve başka bir forvetin transfer edilmesini talep ettiği ifade edildi.

YENİ DURAĞI BREZİLYA OLABİLİR

Aboubakar’ın sezon sonunda takımdan ayrılmasının beklendiği ve Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama’nın tecrübeli golcüyle ilgilendiği kaydedildi.

Ancak Aboubakar’ın menajerinin oyuncusunun Avrupa’da kalmasını istediği aktarıldı.

10 MAÇTA 5 GOL ATTI 

Bu sezon Neftçi'de 10 maçta süre alan Vincent Aboubakar, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatayspor formalarını giyen Kamerunlu golcü, daha önce Al-Nassr, Porto, Lorient, Valenciennes ve Coton Sport FC'de de oynamıştı.

Aboubakar, 2025'in ekim ayında Neftçi ile sözleşme imzalamıştı.

